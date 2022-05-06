Чехия нашла возможность снизить зависимость от российской нефти

Петр Фиала. Фото: Tomas Tkacik/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время визита в Германию сообщил журналистам, что они нашли возможность заменить поставки российской нефти, передает Novinky.cz.

Заменой российской нефти может послужить расширение снабжения нефтепроводом TAL (Transalpine Pipeline). Нефтепровод соединяет Италию, Австрию и Германию.

"TAL является решением нашей проблемы. Это также самый простой вариант, потому что нам не придется строить дополнительных линий, достаточно будет расширить мощности", - сказал Фиала.

Напомним, в рамках шестого пакета санкций страны ЕС планируют отказаться от российской нефти. Многие страны заявили, что еще не готовы к такому.

Чехия, в свою очередь, заявила, что ей потребуется два или три года, чтобы отказаться от поставок нефти из России.

Одновременно с этим чешский министр промышленности Йозеф Сикела сообщил, что они не будут платить за российский газ рублями и при определенных условиях готовы отказаться от российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968297-chehiya-nashla-vozmozhnost-snizit-zavisimost-ot-rossiyskoy-nefti/