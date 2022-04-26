Псаки рассказала, будут ли США вводить санкции против Алины Кабаевой

Алина Кабаева: YouTube/SHOT

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов о том, собираются ли Штаты вводить санкции против Алины Кабаевой. Стенограмма брифинга опубликована на сайте.

Псаки сообщила, что они продолжают пересматривать свои санкции. И никто от них не застрахован.

"Конечно, мы уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочерей и ближайших соратников, и мы продолжим их рассмотрение", - ответила Псаки на вопрос журналистов о спортсменке Алине Кабаевой, которую в западной прессе называют "тайной первой леди" России.

The Wall Street Journal пишут, что официальные лица США опасаются вводить санкции против Кабаевой, так как это будет считаться личным ударом по Путину. И впоследствии приведет к ухудшению отношений между Россией и Штатами.

Однако американская сторона сообщила, что это не означает отмену введения санкций против гимнастки.

Кремль не раз отрицал какие-либо отношения между спортсменкой и российским президентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966823-psaki-rasskazala-budut-li-ssha-vvodit-sanktsii-protiv-aliny-kabaevoy/