Чехия готова отказаться от нефти из России

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Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что их страна не будет платить за российский газ рублями и при определенных условиях готова отказаться от закупок нефти из России, передает Ceske Noviny.

Как отметил Сикела, Прага может поддержать предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России, если ЕС удастся реализовать совместный закуп сырья, и у стран союза будут резервы для покрытия возможных недостатков на европейском рынке.

"Если действует принцип, что мы должны разделить эту боль по справедливости, то я могу представить, что мы поддержим эти санкции", – сказал он, подразумевая ожидаемые экономические проблемы, связанные с прекращением поставок российской нефти.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Евросоюз может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967724-chehiya-gotova-otkazatsya-ot-nefti-iz-rossii/