Суд в Украине арестовал имущество родственников арестованного Медведчука

Виктор Медведчук. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Суд наложил арест на имущество родственников народных депутатов Украины Тараса Козака и недавно арестованного Виктора Медведчука, передает сайт Государственного бюро расследований Украины.

Сообщается, что общая сумма на арестованных счетах депутатов составляет 40 миллионов гривен (более 596 млн тенге; 1,3 млн долларов).

"ГБР (Государственное бюро расследований) продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников", - говорится в сообщении.

В минувшую среду работники ГБР провели обыски на шести объектах недвижимости, принадлежащих родственникам Медведчука и Козака. Один из домов находится под Киевом. Остальные - под Львовом.

Оттуда же были изъяты ценные картины, предметы антиквариата и драгоценности.

Все конфискованное планируют передать государству на военные нужды Украины.

Ранее полиция Украины провела обыски в офисах Медведчука в Киеве и Киевской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968162-sud-v-ukraine-arestoval-imuschestvo-rodstvennikov-arestovannogo-medvedchuka/