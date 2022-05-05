Псаки заявила, что Россия "уже проиграла" войну

Джен Псаки. Фото: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

На очередном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российская сторона "уже проиграла" войну в Украине. Стенограмма мероприятия опубликована на официальном сайте.

Как утверждает Псаки, Украина должна сама определять, что для нее означает успешный исход войны и сама победа.

"Я считаю важным отметить и не упускать из виду то, как это [свою победу] определили русские. Потому что по своему определению они уже проиграли. Они не захватили Украину. Президент Путин не будет маршировать по улицам Киева. Они не будут владеть территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Они не разделили НАТО", - сказала Псаки.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла. Псаки спросили, будут ли Штаты делать то же самое.

"Никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем рассматривать варианты", - сказала она.

Ранее в Белом доме рассказали, будут ли они вводить санкции против Алины Кабаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968077-psaki-zayavila-chto-rossiya-uzhe-proigrala-voynu/