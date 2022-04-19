Генпрокуратура Украины заявила о намерении арестовать имущество жены Медведчука

Виктор Медведчук. Кадр из видео: YouTube/Euronews по-русски

Национальная полиция Украины сообщила в Telegram, что продолжает предпринимать меры, направленные на арест имущества, конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука Оксана Марченко.

Сообщается, что 18 апреля полиция уже провела обыски имущества Медведчука в Киеве и Киевской области.

"Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже", - говорится в сообщении.

Сумма обнаруженного имущества устанавливается. Арестованные средства пойдут на нужды украинской армии и на восстановление разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры.

"Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста", - гласит сообщение.

Напомним, 13 апреля Зеленский заявил о задержании беглого украинского олигарха Виктора Медведчука. Он был задержан при попытке покинуть территорию Украины.

Позже известный певец Филипп Киркоров в соцсетях высказался в поддержку Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. А сам олигарх в видеообращении к президентам Украины и России предложил обменять себя на украинских солдат и жителей Мариуполя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965791-genprokuratura-ukrainy-zayavila-o-namerenii-arestovat-imuschestvo-zheny-medvedchuka/