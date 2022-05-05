СМИ: Израиль изучает возможность увеличения военной помощи Украине

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Израиль рассматривает возможность расширения военной помощи Украине после запроса США, передает Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Отмечается, что Белый дом на встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также в ходе переговоров между оборонными ведомствами двух стран, высказал понимание "сложной ситуацией Израиля в отношениях с Россией". Однако Соединенные Штаты надеются, что Израиль сделает больше в вопросе военной помощи Украине.

Издание со ссылкой на чиновника в Израиле пишет, что правительство страны рассматривает возможность увеличения своей военной помощи Украине. Но он подчеркнул, что Израиль предоставит только нелетальное вооружение.

По данным портала, Украина не ждет от Израиля поставки летального оружия, а хочет использовать несколько ранее существовавших экспортных лицензий от израильского министерства обороны для получения средств связи и систем защиты от беспилотников.

Ранее Израиль заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968078-smi-izrail-izuchaet-vozmozhnost-uvelicheniya-voennoy-pomoschi-ukraine/