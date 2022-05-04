СМИ: Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок нефти из России за полгода

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Очередной пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода, передает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров, пишет, что в рамках новых ограничительных мер европейские страны должны отказаться от импорта нефти из России в течение шести месяцев и не закупать российское сырье до конца этого года.

При этом Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефти из России. На такие же льготы претендуют Чехия и Болгария.

Представители 27 стран Евросоюза намерены обсудить шестой пакет антироссийских санкций в среду, 4 мая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может объявить эмбарго на российскую нефть на текущей неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967891-smi-shestoy-paket-sanktsiy-es-predpolagaet-otkaz-ot-zakupok-nefti-iz-rossii-za-polgoda/