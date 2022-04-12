Россия получила контрабандное оружие из Ирака для войны в Украине, заявили СМИ со ссылкой на источники в разведке

Bavar373. Кадр из видео: YouTube/Future Tech of Military

Россия получает необходимое оружие и военную технику с помощью контрабандных сетей из Ирака, передает The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Ручные противотанковые гранатометы (РПГ), противотанковые ракеты и реактивные системы залпового огня бразильской разработки были получены Россией через Ирак.

Иранскими властями правительству России был также подарен ракетный комплекс Bavar 373 и возвращен обратно С-300. Об этом сообщил источник, который помогал в перевозке оружия.

Некоторое время после 2003 года США снабжали вооружением и обучали подразделения иракской армии. Поэтому страна имеет некоторые запасы. Часть оружия перешла легально в руки шиитских ополченцев. Последние были приняты в состав ВС Ирака в 2016 году в рамках борьбы с ИГ (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Согласно источнику, контрабандное вооружение было вначале доставлено в Иран 26 марта. Оттуда через море - в Россию.

Три грузовых судна - два под российским флагом, одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.

Стамбульский эксперт по морским делам Йорук Ишик утверждает, что перевозку оружия невозможно зафиксировать на спутниковых снимках. Так как его можно перевозить в закрытом виде в контейнерах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964665-rossiya-poluchila-kontrabandnoe-oruzhie-iz-iraka-dlya-voyny-v-ukraine-zayavili-smi-so-ssylkoy-na-istochniki-v-razvedke/