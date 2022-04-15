Что говорили моряки, служившие на затонувшем крейсере "Москва", о возможных причинах пожара

Ракетный крейсер "Москва". Кадр из видео: Youtube/Euronews по-русски

Служившие ранее на ракетном крейсере "Москва", который затонул во время буксировки, рассказали. что причинами пожара на судне могли быть разными.

"MSK1.RU поговорили с теми, кто раньше работал на крейсере "Москва".

"Этот крейсер был самым большим кораблем Черноморского флота, отличался вооружением и оборудованием. Я думаю, от пожара не застрахован ни один корабль таких годов. Эксплуатация этих кораблей была рассчитана на 20 лет, а "Москве" уже более 40, так что я не удивлен", - говорит Кирилл (имя изменено).

Он добавил, что возгорания происходили "не один раз". Но раньше их оперативно ликвидировали, так как все отрабатывалось на высшем уровне. Случались незначительные ситуации, но критических не было.

"Считаю, что это мог быть и ракетный удар со стороны других стран, и человеческий фактор. Банально кто-то не потушил сигарету или какие-то техники пожарной безопасности были нарушены", - утверждает служивший ранее на корабле Антон.

На военной технике все могло сдетонировать и загореться, добавил он.

Ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" затонул при буксировке во время шторма, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.

При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - заявили в ведомстве.

Экипаж крейсера был эвакуирован.

В ночь на 14 апреля минобороны России сообщило о пожаре на крейсере. В результате сдетонировал боезапас. Судно получило повреждения, но находившееся на нем ракетное вооружение не пострадало.

Причина пожара не сообщается.

За день до этого в официальном Twitter Верховной Рады Украины рассказали, что "Укрпочта" выпустила марки с изображением затонувшего крейсера "Москва".

"Именно крейсер "Москва", в который попали сегодня ракетами "Нептун" наши военные, изображен на новых почтовых марках, выпущенных вчера "Укрпочтой", - написали они.

Крейсер также многие знают по интернет-мему про "русский военный корабль".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965220-chto-govorili-moryaki-sluzhivshie-na-zatonuvshem-kreysere-moskva-o-vozmozhnyh-prichinah-pozhara/