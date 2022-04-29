Вице-премьер Казахстана поговорил по телефону с главой МИД Украины

Мухтар Тлеуберди и Дмитрий Кулеба. Фото: МИД РК

Заместитель премьер-министра Казахстана - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди поговорил по телефону с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Отмечается, что инициатором разговора стала украинская сторона.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и перспективы переговоров процесса между Киевом и Москвой, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967527-vitse-premer-kazahstana-pogovoril-po-telefonu-s-glavoy-mid-ukrainy/