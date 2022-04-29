ООН выделит денежную помощь для двух миллионов украинцев

Антониу Гутерриш. Кадр из видео: YouTube/Офіс президента України

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции в Киеве сообщил, что организация выделит помощь в виде денежных выплат для двух миллионов украинцев к августу этого года, передает официальный сайт организации.

Всего организацией будет выделяться по 100 миллионов долларов в месяц. Планируется к концу мая выплатить деньги 1,3 млн украинцев. А к августу ООН намерена выделять помощь уже двум миллионам человек.

Гутерриш отметил, что это не типичная гуманитарная операция для ООН.

"Украина - это страна с правительством и системой поддержки своих граждан, поэтому ООН не стремится заменить эту систему, а намерена поддержать правительство, чтобы поддержать украинский народ", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН Гутерриш посетил Киев 28 апреля для встречи украинским правительством. Ранее он побывал в Москве на встрече с Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967406-oon-vydelit-denezhnuyu-pomosch-dlya-dvuh-millionov-ukraintsev/