ОБСЕ объявила о закрытии мониторинговой миссии в Украине

Иллюстративное фото: ALEX HALADA/AFP via Getty Images

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила о закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте.

Сообщение было опубликовано от лица председателя и главы МИД Польши Збигнева Рау и генсека Хельги Марии Шмид.

"Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии", - сказано в сообщении.

ОБСЕ будет продолжать выполнять свои функции в соответствии с существующими обязательствами.

СММ ОБСЕ, состоявшая из невооруженных гражданских наблюдателей, была сформирована в 2014 году. Целью миссии был мониторинг ситуации в Донбассе и по всей Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967421-obse-obyavila-o-zakrytii-monitoringovoy-missii-v-ukraine/