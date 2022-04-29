Литва и Испания призвали немедленно ввести эмбарго на газ и нефть из России

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images

Главы МИД Литвы и Испании Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес заявили, что против России должны быть немедленно введены санкции, связанные с эмбарго на энергоносители, передает BNS.

Как заявил Ландсбергис, необходимость введения эмбарго на российские нефть и газ обсуждается уже несколько недель.

"Здесь, наше мнение, позиции и Литвы, и Испании совпадают, что это нужно делать немедленно", – добавил он.

По словам Альбареса, Испания намерена поддержать санкции ЕС против российской нефти.

"Но мы также понимаем, что не все государства уязвимы в равной степени, не у всех равные связи с Россией, и мы также очень хотим сохранить единство в Европейском союзе", – отметил глава МИД Испании.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций против России с "нефтяной опцией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967376-litva-i-ispaniya-prizvali-nemedlenno-vvesti-embargo-na-gaz-i-neft-iz-rossii/