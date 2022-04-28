Польша объявила о полной независимости от российского газа

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Канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщила в Twitter, что страна стала полностью независимой от российского газа.

"С сегодняшнего дня мы перестали каким-либо образом зависеть от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем заполнять их каждый день на 100 процентов, сегодня это 78 процентов с севера, юга, запада, а также от отечественного производства", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" известил Польшу и Болгарию о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Тем временем Болгария пообещала изучить юридическую сторону вопроса после резкого отключения поставок газа в страну Москвой. Болгарский министр энергетики заявил, что они изначально отказались платить за газ в рублях, так как придерживаются позиции ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967162-polsha-obyavila-o-polnoy-nezavisimosti-ot-rossiyskogo-gaza/