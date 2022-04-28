"Газпром" отклонил платеж за газ для Германии и Австрии

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"Газпром" отклонил платеж за часть поставок газа в Германию и Австрию за апрель и май, который поступил от Gazprom Marketing & Trading Ltd, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что компания пыталась оплатить газ с рублевого счета.

Gazprom Marketing & Trading Ltd управлялась немецкой дочерней компанией ПАО "Газпром". Но в начале апреля блок перешел под контроль Федерального сетевого агентства Германии.

Платеж, который был отклонен, являлся частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа к концу 2023 года. GM&T на данный момент ведет переговоры с российской стороной.

Тем временем президент Молдовы Майя Санду заявила, что у них нет альтернативы российскому газу, передает РИА Новости.

"Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации", - сказала она.

Если с мая перестанет действовать контракт с "Газпромом", то Молдове придется покупать газ на рынке.

Ранее "Газпром" известил Польшу и Болгарию о пристановке импорта газа с 27 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967238-gazprom-otklonil-platezh-za-gaz-dlya-germanii-i-avstrii/