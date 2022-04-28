Две ведущие энергетические компании Европы сообщили о переговорах с "Газпромом"

Иллюстративное фото: gazprom.ru

Две крупнейшие энергетические компании Европы OMV и Uniper начали переговоры с российским "Газпромом" по вопросам выплаты за природный газ, передает CNN.

"Мы считаем возможным конвертацию платежей в соответствии с законом о санкциях и российским указом. Uniper продолжит осуществлять платежи в евро", - сообщила немецкая Uniper.

Компания ведет переговоры по условиям оплаты и одновременно с этим сотрудничает с правительством Германии.

По словам представителей Uniper, прекращение импорта российского газа в краткосрочной перспективе обернется "драматическими последствиями" для компании и экономики Германии в целом.

"Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением", - сказали в австрийской OMV.

Ранее "Газпром" известил Польшу и Болгарию о прекращении поставок газа из России с 27 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967271-dve-veduschie-energeticheskie-kompanii-evropy-soobschili-o-peregovorah-s-gazpromom/