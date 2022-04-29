Взрывы прогремели в Киеве во время визита генсека ООН (видео)

Место взрыва. Фото: t.me/dsns_telegram

В столице Украины в четверг вечером, 28 апреля, прогремели несколько взрывов. Ракеты попали в объект и жилой дом рядом, есть пострадавшие.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Шевченковском районе.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он в Telegram-канале.

Позже он уточнил, что произошло попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели проводят эвакуацию людей.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате обстрелов пострадали 10 человек.

"По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали – 10. Информация уточняется", – сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

В свою очередь MK.RU со ссылкой на местных жителей сообщает, что удары были нанесены по оборонному заводу "Артем".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что ракетные удары по Киеву произошли во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, пишет "Украинская правда".

"Еще позавчера Антониу Гуттереш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" – отметил Подоляк.

Как пишет Hromadske, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по Киеву ударили пять ракет.

В середине апреля в Киеве прогремели "один за другим" три мощных взрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967333-vzryvy-progremeli-v-kieve-vo-vremya-vizita-genseka-oon-video/