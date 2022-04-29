Россия запретила въезд 592 канадцам, включая Трюдо и Фриланд

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Министерство иностранных дел России представило список граждан Канады, которым запрещен въезд на их территорию на постоянной основе, об этом говорится на сайте ведомства.

Россия ввела санкции против 592 канадцев, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вице-премьера Христи Фриланд.

"На официальном сайте МИД России опубликован поименный перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", – говорится в заявлении МИД России.

В списке также значатся сенаторы парламента Канады, члены палаты общин парламента от Либеральной и Консервативной партий, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Мелани Джоли, министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти и другие.

"Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады", – отмечается в заявлении ведомства.

Ранее Россия ввела ответные санкции против десятков канадских сенаторов и сотен членов Палаты представителей Конгресса США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967339-rossiya-zapretila-vezd-592-kanadtsam-vklyuchaya-tryudo-i-friland/