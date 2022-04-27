Путин пригрозил тем, кто решит вмешаться в события в Украине

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В среду Владимир Путин выступил на Совете законодателей, где вновь затронул тему конфликта с Украиной. В частности, президент соседней страны пригрозил ответными мерами тем, кто решит "создавать для России угрозы стратегического характера", передает корреспондент NUR.KZ.

"Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми.

У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали", – заявил Путин.

Вместе с этим он в очередной раз заявил, что "задачи спецоперации (в Украине – прим. ред.) будут обязательно выполнены". А также о том, что экономика России "выдержала санкционный удар", но, тем не менее, "антикризисные меры надо продолжать разрабатывать".

Ранее, во время совещания по социально-экономическим вопросам, Путин заявил, что политика Запада против страны провалилась, а российская экономика стабилизировалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967113-putin-prigrozil-tem-kto-reshit-vmeshatsya-v-sobytiya-v-ukraine/