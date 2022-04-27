Турция выразила надежду на скорую встречу Зеленского и Путина по предложению Эрдогана

Хулуси Акар. Кадр из видео: YouTube/T.C. Millî Savunma Bakanligi

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду, что Зеленскому и Путину удастся встретиться после предложения президента Тайипа Реджепа Эрдогана. Сообщение появилось на официальном сайте.

Как рассказал Акар, Эрдоган неоднократно встречался и с Путиным, и с Зеленским. На этих встречах президент Турции пытался добиться прекращения огня и сподвигнуть президентов Украины и России сесть за стол переговоров.

"В ближайшие дни, возможно, по предложению нашего президента [Эрдогана], удастся сойтись двум лидерам [Зеленскому и Путину]. Турция продолжает вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже и хуже, не ухудшалась. И прекращение огня было достигнуто как можно скорее", - сказал Акар.

Глава минобороны Турции во вторник посетил встречу с коллегами из других стран на базе Рамштайн в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967038-turtsiya-vyrazila-nadezhdu-na-skoruyu-vstrechu-zelenskogo-i-putina-po-predlozheniyu-erdogana/