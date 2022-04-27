США создали в Германии Центр контроля военной помощи Украине

Глава минобороны США Ллойд Остин. Кадр из видео: YouTube/PBS News Hour

Министерство обороны США создало Центр контроля военной помощи Украине (ECCU) в немецком городе Штутгарт, передает CNN со ссылкой на заявление представителя ведомства.

В Штутгарте расположена штаб-квартира европейского командования США. Там же будет базироваться и ECCU. Центр будет координировать поставки военной помощи Украине. В помощи будут задействованы американские силы и силы союзных государств.

В ECCU числятся сотрудники из Соединенных Штатов и еще 15 стран. Центр контроля военной помощи будет управлять сетью из более чем 40 стран, которые оказывают сейчас помощь Украине.

Первая встреча состоялась во вторник на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как сообщил глава минобороны США Ллойд Остин, группа союзников центра будет встречаться раз в месяц.

Напомним, после встречи в Рамштайне глава минобороны Германии заявила, что они все же поставят Украине тяжелое вооружение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966987-ssha-sozdali-v-germanii-tsentr-kontrolya-voennoy-pomoschi-ukraine/