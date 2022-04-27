США призвали реже говорить об угрозе ядерной войны

Джен Псаки. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге 26 апреля сообщила, что американское правительство стремится как можно реже говорить об угрозе ядерной войны. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте.

Один из журналистов отметил, что Соединенные Штаты "отмахиваются" от мысли о реальной угрозе ядерной войны. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что они стремятся меньше говорить об этом.

"Я думаю, вы слышали, как некоторые представители нашей национальной безопасности ясно заявляют, что в ядерной войне нельзя победить. И, очевидно, наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы призвать к сокращению риторики [о ядерной войне], к ослаблению риторики на этом фронте", - сказала Псаки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны сейчас реален. И эту опасность нельзя недооценивать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966965-ssha-prizvali-rezhe-govorit-ob-ugroze-yadernoy-voyny/