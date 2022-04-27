Германия все же согласилась поставить Украине тяжелое вооружение

Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт. Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что страна все же поставит Украине тяжелое вооружение. А именно зенитные комплексы Gepard, передает CNN.

Зенитные танки Gepard были выведены из эксплуатации в Германии в 2010 году.

"Мы решили, что поддержим Украину зенитными системами… а это именно то, что сейчас нужно Украине для обеспечения безопасности воздушного пространства с земли", - сказала Ламбрехт во время встречи представителей международного оборонного ведомства на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Ранее министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

Также на прошлой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия может помочь Украине "обучением и техническим обслуживанием", пока другие страны помогают артиллерией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966952-germaniya-vse-zhe-soglasilas-postavit-ukraine-tyazheloe-vooruzhenie/