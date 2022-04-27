Польша и Болгария заявили о прекращении поставок российского газа

Иллюстративное фото: gazprom.ru

Польша и Болгария получили от российской компании "Газпром" заявление о прекращении поставок газа с 27 апреля, передает DW.

В польской компании PGNiG заявили, что "Газпром" уведомил их о прекращении поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа" c 27 апреля.

Как отметили в PGNiG, они будут добиваться восстановления подачи газа, поскольку прекращение поставок является нарушением договора. В компании уточнили, что могут также потребовать от российской корпорации возмещения ущерба в связи с нарушением условий контракта.

Министерство экономики и промышленности Болгарии сообщило, что их компания Bulgargaz получила от "Газпрома" такое же уведомление о прекращении поставок газа.

Отмечается, что ранее корпорация "Газпром" потребовала от Польши и Болгарии произвести оплату за газ в рублях, но они отказались.

Тем временем британская энергетическая компания Shell начала выводить сотрудников из совместных проектов с "Газпромом" и "Газпром нефтью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966944-polsha-i-bolgariya-zayavili-o-prekraschenii-postavok-rossiyskogo-gaza/