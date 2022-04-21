Германия исключила все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине

Кристине Ламбрехт. Кадр из видео: YouTube/Bundeswehr

Министерство обороны Германии исключило из списка все тяжелое вооружение, которое ранее было запрошено Украиной, передает Business Standard.

Копию итогового документа получила газета BILD.

Первоначальный список, поданный украинской стороной, состоял из 48 листов. В итоге в канцелярии Олафа Шольца документ сократили до 24 страниц. А из 15 видов оружия, которое у Германии запрашивала Украина, в итоговый вариант вошли лишь три.

Для большинства остальных немецкая сторона предложила возможные альтернативы.

Изначально в администрации Шольца заявляли о возможности предоставить Украине многие из ныне отмененных вооружений.

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью RTL заявила, что они не смогут поставлять Украине вооружение из запасов Бундесвера.

"Бундесвер находится в ситуации, когда он, к сожалению, не может передать оружие", - сказала она.

В противном случае Германия не сможет гарантировать свою обороноспособность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966162-germaniya-isklyuchila-vse-tyazheloe-vooruzhenie-iz-spiska-voennoy-pomoschi-ukraine/