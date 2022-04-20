Shell отзывает персонал из "Газпрома" и "Газпром нефти"

Иллюстративное фото: Getty Images for Shell

Британская энергетическая компания Shell начала выводить сотрудников из совместных проектов с "Газпромом" и "Газпром нефтью", передает Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что сотрудники Shell, временно работавшие на проекте экспорта сжиженного природного газа "Сахалин-2" в России, были вывезены на выходных, чтобы вернуться в другие офисы.

Компания также заявила, что будет поэтапно выводить свой персонал из совместных проектов с "Газпромом" и "Газпром нефтью".

"Наше ключевое внимание в этом процессе уделяется безопасности наших сотрудников и операций, а также соблюдению применяемых законов", – отметил представитель Shell.

Ранее стало известно, что американский автоконцерн General Motors (GM) окончательно покидает российский рынок.

Крупная японская транснациональная корпорация Toshiba Group сообщила о решении приостановить прием заказов и инвестиции в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965993-shell-otzyvaet-personal-iz-gazproma-i-gazprom-nefti/