Великобритания ввела новые ограничения на экспорт в Россию

Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания расширила экспортные ограничения в отношении России. В частности, вводится запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы против Украины, говорится в заявлении Министерства международной торговли.

"Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга", – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Великобритания закроет все лазейки для покупки этих товаров у них.

Кроме того, британские власти решили снять пошлины на ввоз товаров из Украины. В ведомстве заявили, что от пошлины освобождены мед, ячмень, консервированные помидоры, мясо птицы и другие товары.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании опубликовало документ, в котором значатся имена 206 физических и юридических лиц, попавших в расширенный список антироссийских санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966753-velikobritaniya-vvela-novye-ogranicheniya-na-eksport-v-rossiyu/