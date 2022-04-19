Лавров заявил о начале "следующей фазы спецоперации" в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что в Украине начинается следующий этап российской военной спецоперации, передает РИА Новости.
"Операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", – сказал Лавров индийскому изданию.
Глава МИД России отметил, что они на данной стадии спецоперации в Украине рассматривают применение только обычных вооружений.
Лавров добавил, что Москва не планирует менять режим в Украине. По его словам, российские власти хотят, "чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше".
Ранее Лавров высказался о возможности начала Третьей мировой войны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965795-lavrov-zayavil-o-nachale-sleduyuschey-fazy-spetsoperatsii-v-ukraine/