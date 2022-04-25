Шестерых подозреваемых в покушении на Владимира Соловьева задержали в Москве

Владимир Соловьев. Кадр видео: YouTube-канал Соловьев LIVE

Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых человек, которых подозревают в организации покушения на убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома РФ.

Указывается, что преступление планировалось совершить в Москве путем подрыва автомобиля, принадлежащего журналисту.

Также в СК РФ заявили, что задержанные, по их версии, являются членами запрещенной в России организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть").

Дело расследуется по пунктам "б, "е" "ж" и "з" части 1 статьи 30, а также по части 2 статьи 105 УК РФ.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само устройство, а также многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика и наркотики.

Также изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые, по текущей версии, планировалось использовать после совершения преступления.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966737-shesteryh-podozrevaemyh-v-pokushenii-na-vladimira-soloveva-zaderzhali-v-moskve/