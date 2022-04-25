Председатель Верховной Рады рассказал о плане на случай "ликвидации руководства" Украины

Руслан Стефанчук. Кадр из видео: YouTube/TCH

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал Украинской Правде, что у них был разработан план действий в случае ликвидации руководства парламента.

В начале войны в Украине было решено, что право собирать и проводить заседания Верховной Рады будет не только у Стефанчука, но и у двух его заместителей.

При этом все трое договорились находиться в трех разных местах из соображений безопасности.

"Мы отдавали себе отчет, что все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства. Поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что трое будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единственным законодательным органом - Верховной Радой. Я остался в Киеве", - сказал Стефанчук.

Чтобы при любых обстоятельствах сохранить единое управление в Верховной Раде, двум заместителям Стефанчука вручили специальный пакет. Документ содержал порядок действий на случай, если нужно было экстренно избрать нового председателя ВР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966677-predsedatel-verhovnoy-rady-rasskazal-o-plane-na-sluchay-likvidatsii-rukovodstva-ukrainy/