Великобритания ввела санкции против украинского олигарха Медведчука, супруги Лаврова и других лиц

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Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало документ, в котором значатся имена 206 физических и юридических лиц, попавших в расширенный список антироссийских санкций.

В список вошли глава "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава украинской оппозиционной партии и олигарх Виктор Медведчук, которого недавно задержали в Украине.

Также в список вошли сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, жена главы МИД России Сергея Лаврова, вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко и другие.

Активы лиц, попавших в список, заморозят на территории Великобритании. Также с ними запрещено проводить сделки.

Ранее британское правительство ввело санкции против дочерей Путина и дочери главы российского МИД Сергея Лаврова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964883-velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-ukrainskogo-oligarha-medvedchuka-suprugi-lavrova-i-drugih-lits/