Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие

Кремль. Фото: gettyimages.com

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставлять оружие в Украину, передает ТАСС.

По словам Антонова, США поставят Украине вооружения на сумму 800 млн долларов.

"800 млн долларов, на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", – заявил дипломат.

Он добавил, что Вашингтон "пытается еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию".

"Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен", – отметил Антонов.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо заявили, что готовы отправить в Украину артиллерийское оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966632-moskva-napravila-vashingtonu-notu-s-trebovaniem-prekratit-postavlyat-kievu-oruzhie/