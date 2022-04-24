Зеленский назвал условия выхода из переговорного процесса с Россией

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов на территории регионов, взятых российской армией.

Об этом политик заявил в ходе своей пресс-конференции в минувшую субботу, пишет "Украинская правда".

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров", - цитирует издание президента Украины.

Как отмечается, новый раунд переговоров Украины и РФ по онлайн-связи был проведен 21 и 22 апреля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях заявил, что не исключает, что конфликт в Украине может продлиться до конца следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966499-zelenskiy-nazval-usloviya-vyhoda-iz-peregovornogo-protsessa-s-rossiey/