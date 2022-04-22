Австралия ввела санкции против еще 147 россиян

Марис Пейн. Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Власти Австралии ввели санкции в отношении 147 российских граждан из-за вторжения России в Украину, передает The Wall Street Journal.

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия ввела санкции против 144 российских сенаторов, которые поддержали президента России Владимира Путина в признании двух самопровозглашенных регионов Украины.

По словам Пейн, под санкции также попали две дочери Путина и дочь главы МИД России Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел Австралии отметила, что их страна в общей сложности ввела санкции в отношении почти 750 физических и юридических лиц России.

Ранее Австралия ввела санкции против 14 российских предприятий. В список вошли "Газпром", "Русгидро", "Транснефть", "РусТелКом", "Алроса" и другие предприятия России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966342-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-esche-147-rossiyan/