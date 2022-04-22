ЕС может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели, сообщили во Франции

Брюно Ле Мэр. Скриншот: YouTube/CNBC International

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Евросоюз может ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели, передает РИА Новости.

"Сейчас на столе - запрет на поставки нефти из России <...> Этот вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет", - сказал Ле Мэр.

По его словам, чтобы наложить эмбарго на поставки нефти из России, необходимо добиться согласия всех стран в ЕС. Но есть некоторые государства, которые все еще выражают сомнение или беспокойство.

"Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть - это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти РФ. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство (со стороны некоторых членов ЕС)", - сказал политик.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен высказалась против эмбарго на импорт нефти и газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966351-es-mozhet-vvesti-embargo-na-import-rossiyskoy-nefti-v-blizhayshie-nedeli-soobschili-vo-frantsii/