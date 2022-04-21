Германия откажется от российской нефти к концу 2022 года

Анналена Бербок. Фото: Getty Images/ Omar Marques / Stringer

Во время пресс-конференции в Риге после встречи с коллегами глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что они полностью откажутся от импорта российской нефти к концу года, передает CNN.

Импорт российской нефти к лету будет сокращен вдвое, по ее словам, чтобы полностью прекратиться к концу года.

"Германия полностью откажется от импорта энергоносителей из России", - сказала Бербок.

Импорт угля из России будет прекращен к концу лета. А отказ от российского газа займет более продолжительное время.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна откажется от российского угля в течение 120-дневного периода.

А премьер-министр Баварии Маркус Зедер предположил, что резкий отказ от природного газа из России приведет к безработице в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966061-germaniya-otkazhetsya-ot-rossiyskoy-nefti-k-kontsu-2022-goda/