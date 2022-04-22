Украина планирует вступить в Евросоюз в 2024 году

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Первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина планирует стать членом Евросоюза через два года, передает "Украинская правда".

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы", – сказала Свириденко.

Она отметила, что Украина рассчитывает стать членом ЕС в 2024 году. По словам министра, им также важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры в течение двух лет.

Ранее Владимир Зеленский передал первую часть заполненной анкеты-опросника главе представительства Евросоюза в Украине. Этот опросник необходим для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966357-ukraina-planiruet-vstupit-v-evrosoyuz-v-2024-godu/