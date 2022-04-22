Министры финансов демонстративно покинули заседание МВФК во время выступления России

МВФК. Фото: IMF

Несколько министров демонстративно покинули зал заседания Международного валютно-финансового комитета во время выступления российского коллеги, передает CNN.

"Протест первыми выразили скандинавские и балтийские страны, но [представители] многих государств последовали за ними", - рассказал министр финансов Дании Николай Ваммен.

Заседание МВФК проходило в Вашингтоне.

"Я видел, как коллеги со всего мира направили очень четкое послание президенту Путину и России о том, что мы ни при каких обстоятельствах не примем войну против Украины и твердо поддерживаем украинский народ", - сказал Ваммен.

Глава МФВК и заместитель премьера Испании Надя Кальвино назвала прошедшую встречу продуктивной. По ее словам, она прошла необычно и представители ряда стран на ней "выразили свое мнение по-разному".

Впервые в истории МВФК странами не было опубликовано совместное коммюнике по итогам встречи, так как Россия отказалась его утверждать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966215-ministry-finansov-demonstrativno-pokinuli-zasedanie-mvfk-vo-vremya-vystupleniya-rossii/