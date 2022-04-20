Генсек ООН предложил России и Украине установить "пасхальное перемирие"

Антониу Гутерриш. Фото: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить с 21 апреля четырехдневное "пасхальное перемирие", передает РИА Новости.

По его словам, четырехдневная пауза даст возможность открыть гумкоридоры.

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", – сказал генсек ООН журналистам.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине может обернуться гуманитарной катастрофой не только для украинцев, но и для всего мира. По его словам, этот кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965889-gensek-oon-predlozhil-rossii-i-ukraine-ustanovit-pashalnoe-peremirie/