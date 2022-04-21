Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: кадр из видео

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Шойгу, Мариуполь находится под контролем российских войск и народной милиции самопровозглашенной ДНР, территория завода "Азовсталь" с находящимися там украинскими военными заблокирована.

"Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали", – добавил министр обороны.

Владимир Путин заявил, что штурм нужно отменить.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", – сказал президент России.

Путин добавил, что российские войска должны вновь предложить украинским военным сложить оружия. Со своей стороны они гарантируют им жизнь, достойное обращение и медицинскую помощь.

"Украинская правда" пишет, что полк "Азов" опровергает информацию о взятии Мариуполя и публикует в Telegram-канале данные об уничтожении российской военной техники.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", – говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующий этап российской военной спецоперации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966168-shoygu-dolozhil-putinu-o-vzyatii-mariupolya/