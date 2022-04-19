СМИ: Евросоюз планирует создать фонд для восстановления Украины

Флаг Евросоюза. Фото: Maria Laura Antonelli/AGF/Universal Images Group via Getty Images

Европейский союз планирует создать специальный трастовый фонд для финансирования процесса восстановления Украины, передает Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что этот проект будет создан по модели фонда ЕС, который предназначен для восстановления стран-участниц после пандемии коронавируса.

При этом расходы на создание фонда будут покрываться государствами, входящими в его состав.

В создании фонда примут участие Европейская комиссия, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

По данным издания, одной из проблем на пути восстановления Украины станет распространившаяся в стране коррупция. Поэтому участники фонда будут также обсуждать создание эффективных надзорных органов для борьбы с нею.

В качестве первого шага комиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей. По оценкам украинского правительства, ущерб стране в результате военных действий на их территории оценивается в один триллион долларов. Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг.

Ранее Украина передала заполненный опросник для ускоренного вступления в Евросоюз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965802-smi-evrosoyuz-planiruet-sozdat-fond-dlya-vosstanovleniya-ukrainy/