Зеленский заявил, что Россия не передавала Украине проект мирного договора

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва не передавала Киеву проект документа о мирном урегулировании, передает УНИАН.

"Ничего об этом не слышал. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне. Я в принципе неплохо раньше играл в футбол, в мирное время. Там какие же правила: надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь, мне кажется, что он сам собой играет в футбол, господин Песков", – сказал президент Украины на брифинге по результатам встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Зеленский отметил, что Украина серьезно относится к этому процессу.

"Очень серьезно надо относиться к этому. Поэтому мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – добавил он.

Отмечается, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа об урегулировании, но Киев не спешит с реакцией.

При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина изучит документ, переданный российской стороной в рамках переговорного процесса по урегулированию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966057-zelenskiy-zayavil-chto-rossiya-ne-peredavala-ukraine-proekt-mirnogo-dogovora/