Киев получил российский проект документа об урегулировании конфликта

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Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина изучит документ, переданный российской стороной в рамках переговорного процесса по урегулированию.

Как пишет "Украинская Правда", ранее в Кремле сообщили о передаче проекта документа украинской стороне. Об этом 20 апреля заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Москва, по его словам, ждет ответа Киева.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина будет изучать позиции российской стороны.

По его информации, Киев еще в рамках стамбульского раунда передал свои предложения по формульным решениям. В том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на Украину.

"Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера", - прокомментировал он нынешнее положение дел.

Напомним, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить с 21 апреля четырехдневное "пасхальное перемирие".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966034-kiev-poluchil-rossiyskiy-proekt-ob-uregulirovanii-konflikta/