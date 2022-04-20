Почему с укреплением тенге не падают цены, объяснил аналитик

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Тенге продолжает укреплять свои позиции, однако, несмотря на подорожание нацвалюты, цены по-прежнему только растут и снижаться пока не намерены. Почему так происходит, объяснил казахстанский экономист.

Вчера вечерние торги на KASE завершились на отметке 443,57 тенге - за сутки доллар подешевел сразу на 6 тенге.

Несмотря на то, что за последние пару недель нацвалюта Казахстана значительно окрепла, застройщики и предприниматели не спешат опускать цены.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что бизнесмены попросту не верят в устойчивость положения. Своим мнением он поделился с телеканалом "Астана".

"Второй фактор - это продолжение укрепления российского рубля, который в искусственных условиях крепнет, но нам эти искусственные условия ничем не перебить. Наш рынок на них реагирует так же, как реагировал вчера.

Все понимают, что это - искусственная сила рубля, это не говорит, что в экономике все классно. Просто вот такой сложился рынок", - пояснил Чеботарев.

Отмечается, что сказывается и простой на КТК, авария на котором случилась еще в марте. Накануне вице-премьер Ерулан Жамаубаев рассказал, что ущерб казахстанской экономике из-за аварии на КТК может составить порядка 100-150 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965852-pochemu-s-ukrepleniem-tenge-ne-padayut-tseny-obyasnili-analitiki/