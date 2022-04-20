США не видят ядерной угрозы со стороны России в ближайшее время, сообщили в Пентагоне

Джон Кирби. Кадр из видео: YouTube/PBS News Hour

Спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что американское правительство в ближайшее время не видит угрозы применения ядерного оружия Россией. Стенограмма опубликована на сайте минобороны США.

"Госсекретаря [США] постоянно информируют об угрозах в ядерной сфере <...> это то, что мы отслеживаем практически каждый день, особенно в свете эскалационной риторики, которую Путин озвучил в первые дни войны", - сказал Кирби.

Пока Вашингтон не видит причин для изменения текущего статуса готовности ядерных сил Соединенных Штатов.

"Мы не видим причин для изменения нашей позиции стратегического сдерживания", - сказал Кирби.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале следующего этапа "спецоперации" в Украине. Он заявил, что ими рассматривается применение только обычных вооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965912-ssha-ne-vidyat-yadernoy-ugrozy-so-storony-rossii-v-blizhayshee-vremya-soobschili-v-pentagone/