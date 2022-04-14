Канада выдаст Украине кредит в размере 398 млн долларов

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Министерство финансов Украины заявило, что правительство Канады выделит им на льготных условиях кредит в размере 500 млн канадских долларов (398 млн долларов США).

В заявлении министерства на странице в Facebook говорится, что срок кредита составляет 10 лет.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине кредита в размере 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях. Срок действия кредита составляет 10 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут направлены на обеспечение финансирования приоритетных расходов Украины.

Ранее Канада расширила санкции. В обновленный список попали глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и еще семеро граждан России.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также назвал правильным то, что все больше людей начинают использовать слово "геноцид" в отношении зверств, совершенных в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964963-kanada-vydast-ukraine-kredit-v-razmere-398-mln-dollarov/