Два российских танкера задержали в Греции

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В заливе Эгейского моря в Греции были задержаны два российских танкера, попавших под санкции ЕС, передает Fleetmon.

Суда под российским флагом Pegas и VF Tanker 2 были задержаны в загруженном состоянии недалеко от города Каристос на острове Эвбея из-за запрета на заход в порты стран Евросоюза и их внутренние воды.

По данным портала, Pegas должен был разгрузиться на полуострове Пелопоннес, но получил механические повреждения и в четверг, 14 апреля, был сопровожден в залив Каристос буксиром.

Второе судно VF Tanker 2 направлялось в российский порт Кавказ из города Пирей (Греция), но прервало свой рейс и повернуло в залив Каристос по неизвестным причинам.

Отмечается, что местные морские власти пока не знают, как именно применять санкции против российских танкеров, и ждут дальнейших указаний.

Ранее министр по вопросам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис заявил, что они примут часть украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965782-dva-rossiyskih-tankera-zaderzhali-v-gretsii/