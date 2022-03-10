"Не хочу в это верить": Лавров высказался о возможности ядерной и Третьей мировой войн

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции высказался о возможности начала Третьей мировой войны.

По словам Лаврова, Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но это "настораживает, что Запад по Фрейду" повторяет тезис о возможности такого конфликта. Текст речи главы российского МИДа публикует РИА Новости.

"У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим", – сказал Лавров журналистам.

Также он подчеркнул, что в начало ядерной войны "не верит и верить не хочет".

"Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс, вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", – заявил министр.

Напомним, что глава МИД России в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при определенных условиях.

Кроме того, Лавров высказался о предложении Касым-Жомарта Токаева провести переговоры между Россией и Украиной на территории Казахстана. Министр подчеркнул, что Россия признательна всем, кто предлагает услуги по урегулированию "тяжелого внутриукраинского кризиса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960125-ne-hochu-v-eto-verit-lavrov-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-yadernoy-i-tretey-mirovoy-voyn/