Новая Зеландия ввела санкции против 18 финорганизаций России

Нанайя Махута. Фото: instagram.com/nanaia_mahuta/

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что их страна вводит санкции против банков и финансовых организаций России. Об этом говорится на сайте правительства.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации", – сказала Нанайя Махута.

Она отметила, что данные санкции призваны наложить экономические и политические издержки, особенно в отношении организаций, финансирующих продолжающееся вторжение в Украину.

В санкционный список попали Альфа-Банк, банк "Россия" и "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк РФ, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Ранее Россия ввела ответные санкции против первых лиц Австралии и Новой Зеландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965769-novaya-zelandiya-vvela-sanktsii-protiv-18-finorganizatsiy-rossii/